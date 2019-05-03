Стало известно, кто будет представлять Украину в Международном трибунале по делу моряков

Президент Петр Порошенко подписал указ о делегации Украины для участия в слушаниях по делу против РФ по иммунитету трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Порошенко подписал соответствующий указ 3 мая.



В нем указываются имена делегатов, которые будут принимать участие в слушаниях. Делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.



Среди других членов делегации - помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил по правовой работе Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Оксана Золотарева и начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.



Указ содержит разрешение привлекать делегации представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

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