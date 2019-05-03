Стало известно, кто будет представлять Украину в Международном трибунале по делу моряков

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Пятница, 3 мая 2019, 21:40

Президент Петр Порошенко подписал указ о делегации Украины для участия в слушаниях по делу против РФ по иммунитету трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Порошенко подписал соответствующий указ 3 мая.

В нем указываются имена делегатов, которые будут принимать участие в слушаниях. Делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Среди других членов делегации - помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил по правовой работе Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Оксана Золотарева и начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

Указ содержит разрешение привлекать делегации представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Публичные слушания Международного трибунала по морскому праву анонсированы на 10-11 мая 2019 года.

Украинская правда

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Темы: суд ООН моряки
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