ООН: 40% населения Северной Корее грозит голод

По меньшей мере 10 миллионам населения КНДР - 40% населения страны - грозит голод из-за низкого урожая.

Об этом говорится в докладе Продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы (ВПП), представленном в пятницу, 3 мая.

Представитель ВПП Эрве Верхозель заявил, что запасов продовольствия в КНДР не хватит до следующего урожая - для обеспечения 25-миллионного населения не хватает около 1,4 млн тонн продуктов питания.

Отмечается, что в этом сезоне в Северной Корее собрали 4,9 миллиона тонн продовольствия - это наименьший показатель со времен неурожая 2008-2009 годов. Основная причина неурожая - неблагоприятные климатические условия: засуха, сильная жара и наводнения.

По словам Верхозеля, многие семьи в Северной Корее (в некоторых районах - 43% населения) страдают от хронического недоедания, каждый пятый ребенок отстает в развитии.

В КНДР уменьшили продуктовые пайки от государства с 380 до 300 граммов в день.

Авторы доклада подчеркивают необходимость активизации международной помощи для населения КНДР - не только по поставкам пищи, но и по развитию программ в сфере сельского хозяйства и импорта удобрений и других химикатов.