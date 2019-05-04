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На оккупированном Донбассе в очередной раз зафиксировали российскую станцию ​​наземной разведки

Суббота, 4 мая 2019, 00:43
На оккупированном Донбассе в очередной раз зафиксировали российскую станцию ​​наземной разведки

На оккупированной территории Донбасса - на окраине Первомайска - зафиксировано российскую переносную станцию ​​наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1".

Об этом сообщает международное сообщество InformNapalm со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ от 3 мая.

"2 мая 2019 года БПЛА малого радиуса действия зафиксировал на западной окраине н.п. Первомайск (58 км на запад от Луганска) переносную станцию ​​наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1", - говорится в отчете ОБСЕ.

Подчеркивается, что об использовании российской станции ПСНР-8 "Кредо-М1" OSINT-разведчики InformNapalm сообщали ранее.

Трижды эту станцию зафиксировали на оккупированной территории Донецкой области.

Летом 2015 года ее обнаружили в арсенале бомбардировки "Хан" террористической организации "ДНР", в октябре 2016 года - на вооружении бандформирования "ДРГ Патриот" (старое название ДРГ "Русич"), которое комплектуется российскими наемниками и кадровыми военнослужащими РФ.

 
 
Все фото: InformNapalm

В конце октября 2016 года станцию зафиксировали в оккупированной Оленовке.

 

Также использование станции "Кредо-М1" дважды зафиксировали на оккупированной территории Луганской области.

"На основе анализа документов, эксклюзивно предоставленных активистами UCA, установлено, что в 2015 году артиллерийские подразделения российских оккупационных войск в Луганской области использовали эту станцию.

В документах было подробно раскрыто информацию о том, кто, когда и в каком количестве комплектовал подразделения оккупационных войск и террористов вооружением этого образца", - подчеркивают в сообществе.

 

В марте 2016 года были найдены доказательства, что российская станция ПСНР-8 есть на вооружении т. н. "10-й артиллерийской бригады" террористической организации "ЛНР".

 

Отмечается, что станция принята на вооружение ВС РФ в 2002 г. Она обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат подвижных наземных, воздушных и надводных целей, корректировки огня своей артиллерии.

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Темы: ДонбассоккупацияРосcияразведка
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