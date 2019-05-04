В ООН прокомментировали приговор Ассанжу
Эксперты по правам человека в ООН выразили обеспокоенность по поводу приговора, который вынес британский суд по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Правозащитники считают, что наказание "несоизмеримо" с тяжестью совершенного Ассанжем преступления.
Об этом сообщает "Голос Америки".
В заявлении рабочей группы ООН по вопросам незаконного лишения свободы, в состав которой входят пять независимых экспертов из Австралии, Южной Кореи, Латвии, Мексики и Бенина, говорится, что "Ассанжа удерживают в тюрьме строгого режима, будто бы он осужден за тяжкое уголовное преступление".
По словам экспертов, приговор суда "противоречит принципам необходимости и соразмерности", потому что у юридической практике неявка в суд считается относительно "незначительным правонарушением".
Напомним:
- 1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа признали виновным в нарушении судебного предписания, в результате которого семь лет назад его выпустили под залог, что позволило ему впоследствии скрыться в посольстве Эквадора.
- 47-летнего обвиняемого приговорили к 50 неделям тюремного заключения.
- 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.