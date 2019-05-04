Местные выборы в Британии: консерваторы показали худший результат за 25 лет

Правящая Консервативная партия Великобритании по итогам выборов в органы местного самоуправления потеряла 1 335 депутатских мандатов в региональных советах Англии и Северной Ирландии.

Об этом сообщает Sky News.

Как свидетельствуют окончательные результаты обработки голосов, Тори имеют большинство лишь в 93 из 248 советов. Таким образом, консерваторы теряют контроль над 49 местными советами. Это худший результат для партии за последние почти 25 лет.

Лидер Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подчеркнула, что консерваторы "переживают тяжелые времена".

Во время выступления перед однопартийцами один из консерваторов перебил ее, крикнув: "Почему вы не уйдете в отставку? Вы не нужны нам".

В то же время Лейбористская партия потеряла контроль над шестью советами и 86 мест.