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Пентагон: Китай использует концлагеря

Суббота, 4 мая 2019, 06:12

Соединенные Штаты Америки обвинили Китай в отправлении более миллиона своих граждан - китайских мусульман - в концлагеря.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Коммунистическая партия Китая использует силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря", - заявил на брифинге в Пентагоне Рэндалл Шривер, который в Минобороны США отвечает за азиатское направление.

По его подсчетам, количество задержанных мусульман - около трех миллионов.

Шривер, объясняя, почему он использовал термин, который ассоциируется с нацистской Германией, сказал, что это оправдано "с учетом масштабов задержаний - не менее миллиона человек, но, вероятно, до трех миллионов граждан, представляющих десятимиллионное населения уйгуров".

"На сегодняшний день, это одно из самых резких обвинений США в адрес Пекина. Заявление Шривера, скорее всего, только усилят напряженность в отношениях с Китаем, который очень чувствителен к международной критике", - пишет "Голос Америки".

Официальные лица США заявляют, что Китай криминализировал многие аспекты религии и культуры в Синьцзяне, в том числе запрещая родителям давать детям уйгурские имена.

В Пекине же места содержания задержанных называют "образовательными центрами", целью которых является борьба с исламским экстремизмом.

Темы: СШАКитайправа человека
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