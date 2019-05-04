ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, есть раненые

За прошедшие сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 4 мая.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 17 раз обстреляли позиции ОС: 4 раза из 120 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле города Авдеевка.

Трижды из 120 и 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новотроицкое; 5 раз из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Марьинка.

Из 82 мм минометов - возле населенного пункта Березово; из вооружения боевых машин пехоты - вблизи населенного пункта Павлополь.

Трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Пищевик, Лебединское и Николаевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны четыре раза: из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов - возле населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новолуганское.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле населенного пункта Майорск; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Шуми.

По данным разведки Объединенных сил, 3 мая один оккупант был уничтожен, еще четверо - ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Марьинка.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Лебединское.

Потерь среди военнослужащих ОС нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери Ворга уточняются", - говорится в отчете.