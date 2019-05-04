В субботу из-за футбола могут ограничить вход на три станции метро

В субботу вечером из-за проведения футбольного матча возможно ограничение в работе станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Отмечается, что меры связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия).

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.