Президент Польши хочет закрепить в Конституции членство в ЕС и НАТО
Президент Польши Дуда считает, что членство в ЕС и НАТО нужно закрепить в Конституции страны.
Об этом он заявил в пятницу во время празднования Дня Конституции Польши, сообщает Укринформ.
"У нас есть Конституция, и нужно дискутировать над ее изменениями, поскольку следует дискутировать о том, нужно ли ввести в нашей Конституции положение о ЕС и должны ли мы гарантировать в Конституции присутствие в этом большом союзе. Я лично убежден, что да", - подчеркнул Дуда.
Он также добавил, что в Конституцию также надо вписать членство страны в НАТО.
Пресс-секретарь правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Беата Мазурек по этому поводу написала в Твиттере, что можно вести разговор о таких записях в Конституции страны.
Лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО) Гжегож Схетына заявил, что заявление президента по этому вопросу является "несерьезным", поскольку PiS выступает против этого шага.
Напомним:
- 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский Союз и НАТО. За принятие законопроекта №9037 в целом проголосовали 334 депутата.
- 19 февраля закон подписал президент Петр Порошенко.