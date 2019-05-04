Президент Польши хочет закрепить в Конституции членство в ЕС и НАТО

Президент Польши Дуда считает, что членство в ЕС и НАТО нужно закрепить в Конституции страны.

Об этом он заявил в пятницу во время празднования Дня Конституции Польши, сообщает Укринформ.

"У нас есть Конституция, и нужно дискутировать над ее изменениями, поскольку следует дискутировать о том, нужно ли ввести в нашей Конституции положение о ЕС и должны ли мы гарантировать в Конституции присутствие в этом большом союзе. Я лично убежден, что да", - подчеркнул Дуда.

Он также добавил, что в Конституцию также надо вписать членство страны в НАТО.

Пресс-секретарь правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Беата Мазурек по этому поводу написала в Твиттере, что можно вести разговор о таких записях в Конституции страны.

Лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО) Гжегож Схетына заявил, что заявление президента по этому вопросу является "несерьезным", поскольку PiS выступает против этого шага.

Напомним: