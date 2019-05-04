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В Черниговской области военный пенсионер набил гараж боеприпасами

Суббота, 4 мая 2019, 10:11

В Прилуках Черниговской области оперативники криминальной полиции разоблачили бывшего военного, который набил полный гараж ручных гранат и патронов к автоматическому оружию.

 

Как сообщает полиция области, по полученной оперативной информации о незаконном хранении боеприпасов в огромных объемах, 3 мая полицейские провели санкционированный обыск в гараже отставного офицера.

 

"В обычном гаражном боксе посреди одного из городских автокооперативов оперативники уголовного розыска вместе со взрывотехниками и кинологами полиции обнаружили рекордный арсенал. Одних только ручных гранат Ф-1 и запалов к ним здесь было почти две сотни, а количество упакованных в цинки автоматных патронов значительно превысило 30 тысяч штук. Все боеприпасы полиция изъяла", - говорится в сообщении.

 
 

Владелец гаражного арсенала задержан. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

"Полиция выясняет, чем руководствовался военный пенсионер при накоплении взрывоопасной имущества - банальным стремлением наживы или другими криминальными мотивами", - добавили в полиции.

Украинская правда
Темы: Черниговская областьоружиеполиция
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