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Должностных лиц Житомирской таможни разоблачили на взятке

Суббота, 4 мая 2019, 11:22
Должностных лиц Житомирской таможни разоблачили на взятке

Должностных лиц Житомирской таможни ГФС уличили в вымогательстве средств от предприятий, предоставляющих брокерские услуги.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба Государственного бюро расследований.

 

Отмечается, что операцию проводят следственные теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, под процессуальным руководством Генпрокуратуры и при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

 

По данным следствия, начальник таможенного поста "Житомир-центральный" по предварительному сговору группой лиц, а именно совместно с главным государственным инспектором таможенного поста и заместителем начальника отдела Житомирской таможни ГФС создали незаконную схему обогащения, благодаря которой систематически требовали и получали деньги от представителей предприятий, предоставляющих брокерские услуги.

"Деньги таможенники требовали за беспрепятственное таможенное оформление товаров, как экспорт, так и импорт, в результате чего в целом получили средства на сумму 1650 долларов США. Неправомерную выгоду чиновники получали частями", - сообщили в ГБР.

При получении одной из частей неправомерной выгоды в размере 400 долларов США таможенников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ГБР отметили, что сейчас проводятся следственные действия и ряд обысков, в частности в административном здании Житомирской областной таможни.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностными лицами, соединенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Украинская правда
Темы: Житомиртаможнявзятка
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