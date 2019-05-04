В Киевской и еще ряде областей ожидаются грозы и шквалы

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины.

"По данным УкрГидрометцентра, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится на сайте госслужбы.

В Киеве и Киевской области в течение 4 мая прогнозируют грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Пресс-служба КГГА также сообщает, что синоптики прогнозируют столице во второй половине дня дожди, поэтому гидротехнические службы предприятий КК "Киевавтодор" с вечера 3 мая работают в усиленном режиме.