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В Киевской и еще ряде областей ожидаются грозы и шквалы

Суббота, 4 мая 2019, 12:51

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины.

"По данным УкрГидрометцентра, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится на сайте госслужбы.

В Киеве и Киевской области в течение 4 мая прогнозируют грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Пресс-служба КГГА также сообщает, что синоптики прогнозируют столице во второй половине дня дожди, поэтому гидротехнические службы предприятий КК "Киевавтодор" с вечера 3 мая работают в усиленном режиме.

Украинская правда
Темы: погода
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