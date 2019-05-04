В Черкассах избили журналиста, он в тяжелом состоянии

В Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

По его словам, Комаров находится в реанимации "в чрезвычайно тяжелом состоянии".

"Журналист часто затрагивал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги", - добавил Томиленко.

Как пишет местное издание "Прочерк", избитого журналиста с разбитой головой в субботу около девяти часов утра увидели прохожие на улице на перекрестке улиц Надпильной и Небесной Сотни. Прохожие и вызвали "скорую".

Отмечается, что Комаров в своих публикациях не раз затрагивал очень острые темы, в частности, недавно писал об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Он также писал о хищениях бюджетных средств, незаконном строительстве, коррупцию в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий сообщил в Facebook, что Комарова прооперировали, он находится в коме.