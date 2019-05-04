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В Черкассах избили журналиста, он в тяжелом состоянии

Суббота, 4 мая 2019, 14:48
Вадим Комаров
facebook.com/aleksandr.rybalka

В Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

По его словам, Комаров находится в реанимации "в чрезвычайно тяжелом состоянии".

"Журналист часто затрагивал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги", - добавил Томиленко.

Как пишет местное издание "Прочерк", избитого журналиста с разбитой головой в субботу около девяти часов утра увидели прохожие на улице на перекрестке улиц Надпильной и Небесной Сотни. Прохожие и вызвали "скорую".

Отмечается, что Комаров в своих публикациях не раз затрагивал очень острые темы, в частности, недавно писал об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Он также писал о хищениях бюджетных средств, незаконном строительстве, коррупцию в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий сообщил в Facebook, что Комарова прооперировали, он находится в коме.

В полиции Черкасской области сообщили, что по факту нападения на жителя Черкасс открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Там сообщили, что нападение на жителя Черкасс произошло в субботу около 9 утра на одной из улиц в центре города.

"Как стало известно правоохранителям, пострадавший шел по улице и на него напал неизвестный мужчина, который нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия", - добавили в полиции.

Украинская правда
Темы: ЧеркассыСМИ
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