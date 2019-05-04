Жителям оккупированной Донетчины отправили 95 тонн гумпомощи - ГПСУ
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Суббота, 4 мая 2019, 17:04
Жителям оккупированной Донецкой области доставили более 95 тонн гуманитарной помощи.
Об этом 4 мая сообщили в Госпогранслужбе Украины.
По данным ГПСУ, гумдопомога была доставлена через КПВВ "Новотроицкое".
"На выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 5 автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом более 95 тонн", - сообщили в погранслужбе.
Гуманитарный груз направлен жителям Донбасса от Международного комитета Красного Креста.
Украинская правда
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