Жителям оккупированной Донетчины отправили 95 тонн гумпомощи - ГПСУ

Жителям оккупированной Донецкой области доставили более 95 тонн гуманитарной помощи.

Об этом 4 мая сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, гумдопомога была доставлена через КПВВ "Новотроицкое".

"На выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 5 автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом более 95 тонн", - сообщили в погранслужбе.

Гуманитарный груз направлен жителям Донбасса от Международного комитета Красного Креста.