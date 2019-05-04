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Жителям оккупированной Донетчины отправили 95 тонн гумпомощи - ГПСУ

Суббота, 4 мая 2019, 17:04

Жителям оккупированной Донецкой области доставили более 95 тонн гуманитарной помощи.

Об этом 4 мая сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, гумдопомога была доставлена через КПВВ "Новотроицкое".

"На выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 5 автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом более 95 тонн", - сообщили в погранслужбе. 

Гуманитарный груз направлен жителям Донбасса от Международного комитета Красного Креста.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОДонецкая областьгуманитарка
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