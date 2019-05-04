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Донбасс: Оккупанты снова применили запрещенный калибр

Суббота, 4 мая 2019, 18:56

В течение субботы боевики нарушили режим прекращения огня 9 раз, применив по силам ООС 120-и 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом вечером 4 мая сообщили в пресс-центре штаба ООС.

По данным штаба, боевики дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Марьинки и Новомихайловки, дважды из подствольных гранатометов - возле н.п.Пески и Марьинки, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - близ н.п. Талаковка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле с.Лебединское. 

Также близ н.п. Зайцево боевики стреляли из 120-мм минометов, из 82-мм минометов - в районе н.п.Луганское, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п.Золотое-4.

"Подразделения ООС давали адекватный ответ на вражеские провокации. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОМинские соглашения
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