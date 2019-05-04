Из ТЦ и отеля в Харькове эвакуировали более 1200 человек: искали взрывчатку

В Харькове из-за сообщения о возможном заминировании отеля на проспекте Гагарина и помещения торгового центра на Героев Труда эвакуировали 1267 человек.

Об этом 4 мая сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о "минировании" поступила в полицию 4 мая. На месте событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки торгового цента специалисты взрывотехнической службы осмотрели 10 тыс. кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории и эвакуировали 1267 граждан. В отеле правоохранители осмотрели 3 тыс. кв. метров помещений и 32 600 кв. метров прилегающей территории.

"Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу", - говорится в сообщении полиции.