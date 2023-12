Трамп заявил о поддержке Ким Чен Ына, несмотря на новые пуски ракет

Президент США Дональд Трамп считает, что Ким Чен Ын не хочет нарушать данные ему обещания, по денуклеаризации полуострова.

Об этом он написал в twitter.

"В этом очень интересном мире возможно все, но я считаю, что Ким Чен Ын полностью осознает замечательные экономические возможности для Северной Кореи, и не сделает ничего, чтобы вмешаться, или же покончить с ними. Он также знает, что я с ним и не хочет нарушать данные мне обещания. Соглашение будет!", - заявил президент США.

