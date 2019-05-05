Трамп заявил о поддержке Ким Чен Ына, несмотря на новые пуски ракет

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Воскресенье, 5 мая 2019, 02:40

Президент США Дональд Трамп считает, что Ким Чен Ын не хочет нарушать данные ему обещания, по денуклеаризации полуострова.

Об этом он написал в twitter.

"В этом очень интересном мире возможно все, но я считаю, что Ким Чен Ын полностью осознает замечательные экономические возможности для Северной Кореи, и не сделает ничего, чтобы вмешаться, или же покончить с ними. Он также знает, что я с ним и не хочет нарушать данные мне обещания. Соглашение будет!", - заявил президент США.

Напоминаем:

  • Северная Корея в субботу запустила ракеты малой дальности в направлении Восточного моря.
  • Это первый запуск ракет после саммита в Ханое между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Саммит завершился заблаговременно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • В апреле в Севреной Корее сообщили об испытаниях нового типа тактического оружия.
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

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Темы: КНДР Трамп ядерное оружие
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