Трамп заявил о поддержке Ким Чен Ына, несмотря на новые пуски ракет
Президент США Дональд Трамп считает, что Ким Чен Ын не хочет нарушать данные ему обещания, по денуклеаризации полуострова.
Об этом он написал в twitter.
"В этом очень интересном мире возможно все, но я считаю, что Ким Чен Ын полностью осознает замечательные экономические возможности для Северной Кореи, и не сделает ничего, чтобы вмешаться, или же покончить с ними. Он также знает, что я с ним и не хочет нарушать данные мне обещания. Соглашение будет!", - заявил президент США.
Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 травня 2019 р.
Напоминаем:
- Северная Корея в субботу запустила ракеты малой дальности в направлении Восточного моря.
- Это первый запуск ракет после саммита в Ханое между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Саммит завершился заблаговременно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
- В апреле в Севреной Корее сообщили об испытаниях нового типа тактического оружия.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом.
- Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
- По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
- Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
- В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.