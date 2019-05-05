Россия провела репетиции парадов к 9 мая в оккупированном Крыму

Вечером 4 мая в оккупированном Россией украинском Севастополе состоялась репетиция военного парада, приуроченного к российскому "Дню победы".

Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

Колонну военной техники возглавляла боевая машина реактивной артиллерии военных лет, известная под неофициальным названием "Катюша", на реактивных снарядах которой было написано "За Сталина! От Катюши".

После этой установки ехал танк военных лет Т-34 на синтетических гусеницах, самоходная артиллерийская установка и несколько десятков российских боевых машин, находящихся на вооружении береговых войск Черноморского флота России.

Репетиция проходила в центре города, боевая техника ехала по улице Ленина и проспекту Нахимова.

За репетицией наблюдали несколько сотен туристов и местных жителей, которые фотографировали бронетехнику на мобильные телефоны.

В оккупированных Россией Керчи и Симферополе 4 мая также состоялись репетиции военных парадов в российский "Дня победы". В Керчи в подготовке к параду принимали участие военные разных видов российских войск и "юнармейцев".

В Керчи была представлена ​​различная военная техника России от броневиков, БТРов, минометов и гаубиц, систем "Град" до зенитных ракетных систем С-300.

В соседней России (а с 2014 года и в оккупированном Россией украинском Крыму) 9 мая отмечают "День победы", этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 в рамках реализации политики декоммунизации.