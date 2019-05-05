В Венесуэле разбился военный вертолет, экипаж погиб

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Воскресенье, 5 мая 2019, 07:19

В Венесуэле недалеко от Каракаса разбился военный вертолет, в результате погибли все семь человек, которые были на борту.

Об этом пишет Reuters

В заявлении министерства обороны говорится, что вертолет летел из столицы Каракаса в западно-центральный штат Кохедес.

Президент Николас Мадуро был в этот день в Кохедесе на военных учениях, которые, по его словам, демонстрировали военную готовность Венесуэлы "к угрозе, исходящей от США".

"Я глубоко сожалею об этом инциденте и выражаю свои искренние соболезнования их родственникам и друзьям", - написал Мадуро позже в Twitter.

Напомним:

  • 2 мая лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.
  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреляГуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.

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Темы: Венесуэла
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