В Венесуэле разбился военный вертолет, экипаж погиб

В Венесуэле недалеко от Каракаса разбился военный вертолет, в результате погибли все семь человек, которые были на борту.

Об этом пишет Reuters

В заявлении министерства обороны говорится, что вертолет летел из столицы Каракаса в западно-центральный штат Кохедес.

Президент Николас Мадуро был в этот день в Кохедесе на военных учениях, которые, по его словам, демонстрировали военную готовность Венесуэлы "к угрозе, исходящей от США".

"Я глубоко сожалею об этом инциденте и выражаю свои искренние соболезнования их родственникам и друзьям", - написал Мадуро позже в Twitter.

Напомним: