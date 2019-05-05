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Война на востоке: Оккупанты совершили 16 обстрелов за сутки и потеряли двух боевиков

Воскресенье, 5 мая 2019, 07:41

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120- и 82-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

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  • из 82-мм минометов - вблизи города Авдеевка;
  • четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Каменка и Лебединский;
  • со станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Чермалык;
  • дважды из подствольных гранатометов - вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка;
  • из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Талаковка;
  • трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Лебединский и Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:

  • из 120-мм минометов - около населенного пункта Зайцево;
  • из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Луганское;
  • из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новоалександровка;
  • из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Золотое-4.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 4 мая двое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

ВИДЕО ДНЯ

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Лебединский.

Из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем враг обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Новоалександровка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери врага уточняются.

Темы: ООСбоевые действия
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