Тротил взорвался в частном доме на Киевщине: один погиб, трое раненых

В с.Вольное (Киевская обл.) в частном доме в результате взрыва тротила погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Об этом 5 мая сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

"Погиб 26-летний мужчина. Трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат", - говорится в сообщении.

По данным полиции, от неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила.

В ходе осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, полиция обнаружила и изъяла 2 тротиловые шашки весом 200 и 400 гр. и 4 запала к гранатам.