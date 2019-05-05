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Тротил взорвался в частном доме на Киевщине: один погиб, трое раненых

Воскресенье, 5 мая 2019, 12:02

В с.Вольное (Киевская обл.) в частном доме в результате взрыва тротила погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Об этом 5 мая сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

"Погиб 26-летний мужчина. Трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат", - говорится в сообщении.

По данным полиции, от неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила.

В ходе осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, полиция обнаружила и изъяла 2 тротиловые шашки весом 200 и 400 гр. и 4 запала к гранатам.

 
 
Фото - отдел коммуникации ГУ НП в Киевской обл.

Украинская правда

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Темы: Киевполициявзрыв
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