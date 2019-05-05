В РФ заработали новые правила для мессенджеров: никакой анонимности

С 5 мая в России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона.

Документ о новых правилах идентификации пользователей мессенджеров в конце 2018 года подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Теперь сервисы должны проверять номера пользователей через операторов связи в течение 20 минут. Если оператор не ответит в срок или не найдет данных о пользователе, он не сможет пройти проверку, пишет "Дождь".

Пользователь сможет пройти идентификацию повторно, если изменит информацию о себе или использует другой номер.

Пользователям, которые не прошли проверку, мессенджер обязан запретить отправку сообщений. Сотовый оператор в свою очередь должен вносить в свою базу данных как информацию о том, каким приложением пользуется абонент, а также уникальный код идентификации.

Представители так называемой "большой четверки" мобильных операторов - МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 - уже заявили, что готовы выполнять новые требования, пишет "Радио Свобода". Представители Facebook Messenger, Whats App, Instagram и Viber ситуацию пока не комментируют.