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Начало недели будет прохладным и с дождями

Воскресенье, 5 мая 2019, 16:44
Начало недели будет прохладным и с дождями

В начале недели на большей части Украины похолодает и будут идти дожди.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, 6 мая ночью на Правобережье, днём в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, в западной части местами значительные дожди; кое-где грозы.

 

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°, днём 14-19°, в восточной части 20-25°; в западных областях ночью 4-9°, днём 8-13°, в Карпатах ночью и днём 1-6° тепла.

В Киеве - кратковременный дождь, температура воздуха ночью 10-12°, днём 15-17°.

На 7 мая синоптики прогнозируют в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

 

Температура воздуха в западной части ночью 3-8° тепла, днём 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днём 13-18°, в восточной части 20-25°.

В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом; температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днём 1-6° тепла.

В Киеве - кратковременный дождь, температура воздуха ночью около 10°, днём 14-16°.

Темы: погода
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