ООС: 5 обстрелов, без потерь

С начала суток боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 18 часов.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял украинские позиции: из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - около поселка городского типа Талаковка; из ручных противотанковых гранатометов - возле села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции Объединенных сил враг обстрелял дважды: из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - около населенного пункта Новоалександровка; из противотанковых ракетных комплексов - около населенного пункта Крымское.