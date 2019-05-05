ООС: 5 обстрелов, без потерь

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Воскресенье, 5 мая 2019, 18:37

С начала суток боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 18 часов.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял украинские позиции: из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - около поселка городского типа Талаковка; из ручных противотанковых гранатометов - возле села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции Объединенных сил враг обстрелял дважды: из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - около населенного пункта Новоалександровка; из противотанковых ракетных комплексов - около населенного пункта Крымское.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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