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На Донбассе в ходе боя с боевиками исчез украинский военный

Воскресенье, 5 мая 2019, 21:09
На Донбассе в ходе боя с боевиками исчез украинский военный

На днях возле села Николаевка Донецкой области в ходе боя с боевиками исчез украинский военнослужащий.

Об этом сообщает в воскресенье 35 отдельная бригада морской пехоты, без указания точной даты события.

"Сегодня стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории. В настоящее время мы принимаем все меры по идентификации погибшего человека и, в случае подтверждения информации, возвращению тела нашего собрата", - говорится в сообщении.

В бригаде рассказали, что под прикрытием тумана, с целью получения более выгодного для себя положения, противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив украинских позиций вблизи села Николаевка.

"Наши собратья, которые в это время несли боевое дежурство на наблюдательном посту, вовремя заметили перемещение противника и открыли по врагу огонь, заставив его к отступлению", - говорится в сообщении.

В это время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать врага.

Отмечается, что для прикрытия отступающих диверсантов, противник начал обстрел украинской группы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе боя один из украинских воинов исчез.

В бригаде рассказали, что в районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. Командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям относительно установления режима прекращения огня на этом участке, однако враг продолжал обстрелы.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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