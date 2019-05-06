Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд Испании вернул дело Пучдемона в суд Мадрида

Понедельник, 6 мая 2019, 04:45

Верховный суд Испании постановил, что экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может участвовать в выборах в Европарламент от Испании, но это будет зависеть от решения местного суда.

Об этом сообщает Politico.

"Верховный суд Испании постановил, что бывшие лидеры Каталонии в изгнании могут иметь возможность баллотироваться на выборах в Европарламент, но окончательное решение примет суд низшей инстанции", - говорится в сообщении.

Суд заявил, что "нет причин для отказа", но поручил мадридским судьям, чтобы они приняли окончательное решение, потому что это в пределах их компетенции.

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия Испании на прошлой неделе запретилаПучдемону и двумего соратникам участвовать в выборах, потому что они не проживают в Испании.
  • В пятницу генеральная прокуратура вынесла необязательное юридическое заключение, в котором говорилось, что трое беглых политиков могут быть допущены к выборам, но окончательное решение должно быть принято в суде.
  • Пучдемону, живущему в Брюсселе, грозит арест, если он вернется в Испанию, в связи с референдумом о независимости 2017 года в Каталонии.
  • Но он сказал, что вернется в Испанию, если его изберут в Европейский парламент. Бывший президент Каталонии утверждает, что он будет защищен парламентским иммунитетом, предоставляемым членам Европарламента, что, вероятно, будет оспорено в судах.
  • Также планируют баллотироваться Тони Комин, бывший министр здравоохранения Каталонии, который живет в Брюсселе, и Клара Понсати, бывший министр образования, проживающая в Шотландии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИспаниясудКаталония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Испания
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский
Испания выделит 55 млн евро на школы и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: