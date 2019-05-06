Верховный суд Испании вернул дело Пучдемона в суд Мадрида
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Понедельник, 6 мая 2019, 04:45
Верховный суд Испании постановил, что экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может участвовать в выборах в Европарламент от Испании, но это будет зависеть от решения местного суда.
Об этом сообщает Politico.
"Верховный суд Испании постановил, что бывшие лидеры Каталонии в изгнании могут иметь возможность баллотироваться на выборах в Европарламент, но окончательное решение примет суд низшей инстанции", - говорится в сообщении.
Суд заявил, что "нет причин для отказа", но поручил мадридским судьям, чтобы они приняли окончательное решение, потому что это в пределах их компетенции.
Напомним:
- Центральная избирательная комиссия Испании на прошлой неделе запретилаПучдемону и двумего соратникам участвовать в выборах, потому что они не проживают в Испании.
- В пятницу генеральная прокуратура вынесла необязательное юридическое заключение, в котором говорилось, что трое беглых политиков могут быть допущены к выборам, но окончательное решение должно быть принято в суде.
- Пучдемону, живущему в Брюсселе, грозит арест, если он вернется в Испанию, в связи с референдумом о независимости 2017 года в Каталонии.
- Но он сказал, что вернется в Испанию, если его изберут в Европейский парламент. Бывший президент Каталонии утверждает, что он будет защищен парламентским иммунитетом, предоставляемым членам Европарламента, что, вероятно, будет оспорено в судах.
- Также планируют баллотироваться Тони Комин, бывший министр здравоохранения Каталонии, который живет в Брюсселе, и Клара Понсати, бывший министр образования, проживающая в Шотландии.
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