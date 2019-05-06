Верховный суд Испании вернул дело Пучдемона в суд Мадрида

Верховный суд Испании постановил, что экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может участвовать в выборах в Европарламент от Испании, но это будет зависеть от решения местного суда.

Об этом сообщает Politico.

"Верховный суд Испании постановил, что бывшие лидеры Каталонии в изгнании могут иметь возможность баллотироваться на выборах в Европарламент, но окончательное решение примет суд низшей инстанции", - говорится в сообщении.

Суд заявил, что "нет причин для отказа", но поручил мадридским судьям, чтобы они приняли окончательное решение, потому что это в пределах их компетенции.

Напомним: