Верховный суд Испании вернул дело Пучдемона в суд Мадрида

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Понедельник, 6 мая 2019, 04:45

Верховный суд Испании постановил, что экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может участвовать в выборах в Европарламент от Испании, но это будет зависеть от решения местного суда.

Об этом сообщает Politico.

"Верховный суд Испании постановил, что бывшие лидеры Каталонии в изгнании могут иметь возможность баллотироваться на выборах в Европарламент, но окончательное решение примет суд низшей инстанции", - говорится в сообщении.

Суд заявил, что "нет причин для отказа", но поручил мадридским судьям, чтобы они приняли окончательное решение, потому что это в пределах их компетенции.

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия Испании на прошлой неделе запретилаПучдемону и двумего соратникам участвовать в выборах, потому что они не проживают в Испании.
  • В пятницу генеральная прокуратура вынесла необязательное юридическое заключение, в котором говорилось, что трое беглых политиков могут быть допущены к выборам, но окончательное решение должно быть принято в суде.
  • Пучдемону, живущему в Брюсселе, грозит арест, если он вернется в Испанию, в связи с референдумом о независимости 2017 года в Каталонии.
  • Но он сказал, что вернется в Испанию, если его изберут в Европейский парламент. Бывший президент Каталонии утверждает, что он будет защищен парламентским иммунитетом, предоставляемым членам Европарламента, что, вероятно, будет оспорено в судах.
  • Также планируют баллотироваться Тони Комин, бывший министр здравоохранения Каталонии, который живет в Брюсселе, и Клара Понсати, бывший министр образования, проживающая в Шотландии.

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Темы: Испания суд Каталония
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