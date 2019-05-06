В Харькове эвакуируют 7 гостиниц: полиция ищет взрывчатку

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Понедельник, 6 мая 2019, 10:49

Утром 6 мая в полицию поступила информация о заминировании 7 гостиниц в Харькове, проводится эвакуация граждан.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Информация о заложенной взрывчатке в отелях на улицах Шевченко, Нестерова, Копылевской, Сумской, Люсинськой, проспектах Гагарина и Московском поступила в 9:07.

"На место выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

Украинская правда

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Темы: Харьков полиция
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