В Харькове эвакуируют 7 гостиниц: полиция ищет взрывчатку

Утром 6 мая в полицию поступила информация о заминировании 7 гостиниц в Харькове, проводится эвакуация граждан.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Информация о заложенной взрывчатке в отелях на улицах Шевченко, Нестерова, Копылевской, Сумской, Люсинськой, проспектах Гагарина и Московском поступила в 9:07.

"На место выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.