В Харькове эвакуируют 7 гостиниц: полиция ищет взрывчатку
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Понедельник, 6 мая 2019, 10:49
Утром 6 мая в полицию поступила информация о заминировании 7 гостиниц в Харькове, проводится эвакуация граждан.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Информация о заложенной взрывчатке в отелях на улицах Шевченко, Нестерова, Копылевской, Сумской, Люсинськой, проспектах Гагарина и Московском поступила в 9:07.
"На место выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.
Украинская правда
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