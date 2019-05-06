Суд разрешил Насирову пользоваться загранпаспортом

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Понедельник, 6 мая 2019, 17:48

Шевченковский райсуд Киева не обязал экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова снова сдать паспорта для выезда за границу.

Как сообщает Спе5циализована антикоррупционная прокуратура, 6 мая суд наложил другие обязательства.

Прокурор САП ходатайствовал об изменении меры пресечения и возложении на обвиняемых обязанностей с целью обеспечения их надлежащего процессуального поведения, в частности, обязанности сдать паспорта для выезда за границу.

Ранее эти обязанности уже возлагались на обвиняемых, однако с 2 по 6 мая 2019 года не действовали в связи с невозможностью суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия.

По результатам рассмотрения ходатайства коллегия в составе судей Бугеля В.В., Щебуняевой Л.Л. и Хардиной О.П. возложила на обвиняемых обязанности являться в суд по вызову, сообщать суду о смене места проживания и работы, воздерживаться от общения со свидетелями по вопросам уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства о возложении других обязательств, в частности обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу, коллегия судей отказала.

Следующее судебное заседание назначено на 17 мая, на 10:00.

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Темы: Насиров Антикоррупционная прокуратура суд


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