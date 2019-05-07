Зеленский встретился с главой УГКЦ и представителями Совета раввинов Украины

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Вторник, 7 мая 2019, 00:55

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом в резиденции при Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Также в этот день он встретился с представителями Совета раввинов Украины.

Как сообщает пресс-служба УГКЦ, Блаженнейший Святослав поздравил Зеленского с избранием на президентское служение, а также проявлением к нему большого доверия украинского народа. Отец заверил его в открытости УГКЦ к сотрудничеству на партнерских началах "на благо украинского народа и нашего государства".

 
news.ugcc.ua
 

"Владимир Зеленский поблагодарил архиерея за служение, которое осуществляет УГКЦ на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, сохраняя таким образом связь с этими гражданами Украины и предоставляя им надлежащую опеку", - также указывает церковь в сообщении о встрече.

Как сообщается на странице команды Зеленского в facebook 6 мая Зеленский принимал поздравления от главного раввина Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, главный раввин Харькова и Харьковской области Мойше Московича, главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа, главного раввина Житомира и Западной Украины Шломо Вильгельма , главного раввина Донбасса Пинхаса Вишецького и главного раввина Киева Мойше Реувена Асмана.

 
fB Команда Зеленського
 

"Я провел встречи с представителями различных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею развития диалога с жителями временно оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму. Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они - украинцы, наши сограждане ", - подчеркнул Зеленский.

На встрече речь шла о борьбе с антисемитизмом. Участники отметили, что в Украине сегодня эта проблема не является острой, как в других странах мира. Ежегодно в Украину приезжает более 800 000 паломников, здесь похоронены 150 еврейских праведников.

Напоминаем:

  • 2 мая Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями и отметил, что стремится "мира между верующими разных религий".
  • Перед этим Зеленский встретился с лидерами Православных Церквей: в частности с предстоятелем автокефальной Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием почетным патриархом ПЦУ Филаретом, а также с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

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Темы: Зеленский церковь


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