Харебин рассказал, как "ни минуты" не работал с Зеленским

Медиаэксперт, бывший первый заместитель гендиректора НТКУ Александр Харебин, которого называли членом команды Зеленского, и сотрудничество с которым сам Зеленский отрицает, рассказал о своей роли в предвыборной кампании избранного президента и почему так произошло.

Об этом Харебин рассказал в интервью Радио Свобода.

Он пояснил, что, по его мнению, Зеленский был настолько перегружен информацией, попытками влияния, желанием разобраться с командой и вызовами, что ему было точно не до личностей, включая его.

"Видел ли я Зеленского? Видел. Жал ли я ему руку? Жал. Общался ли он со мной? Общался. Знаком ли он со мной? В его понимании - не знаком. Я потом еще объясню эту фразу. Количество людей, которые проходили через экспертные группы, которые хотели помочь или вкладывали свои знания в общественное достояние команды, была огромным. Кто-то оставался на неделю, кто-то - на месяцы, кто-то - на несколько часов. Поэтому никаких оскорблений по отношению к его реакции, есть полное понимание ситуации", - сказал Харебин.

Относительно своей роли в команде Зеленского, он рассказал, что был там в качестве эксперта по информационной политике и общеполитическим вопросам.

"Я участвовал в работе групп по внешней и внутренней политике, а также по обороноспособности и противодействию военной агрессии, включая вопросы оккупированных территорий", - сообщил он.

О работе в Украинском медиа холдинге (УМХ) Харебин заявил, что в течение 3-4 месяцев работал там с данными аудита, но на редакционную политику не влиял. Также он заяив, что не был знаком с Сергеем Курченко - беглым олигархом из окружения бывшего президента Виктора Януковича, который в то время приобрел УМХ.

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