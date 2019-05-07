Полиция: в мероприятиях 8-9 мая в Украине планируют принять участие около 220 тыс человек

8 и 9 мая по всей территории государства пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. По предварительной информации, в этих мероприятиях планируют принять участие около 220 000 человек.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции.

Председатель Нацполиции Сергей Князев во время совещания отметил, что массовые мероприятия 8-9 мая пройдут во всех регионах страны. Исходя из этого, он отметил необходимость оперативного взаимодействия между всеми подразделениями ведомства.

"Именно местная община оценивает деятельность полиции. Если работаем на местах эффективно, если нас не критикуют, если нас благодарят, то руководители территориальных подразделений сработали профессионально", - подчеркнул Сергей Князев.

Заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что 8 и 9 мая по всей территории государства пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. По предварительной информации, в этих мероприятиях планируют принять участие около 220 тысяч человек.

Он сообщил, что в связи со значительной численностью участников ситуационные центры на местах, начиная с 7 часов 9 мая и до завершения мероприятий, - переводятся в чрезвычайный режим работы.

Фацевич также отметил необходимость проведения руководителями территориальных подразделений полиции координационных встреч с представителями общественных организаций, отделений политических сил на местах и ​​тому подобное. Предметом обсуждения на этих встречах должно стать предотвращение противоправных действий участников массовых мероприятий. В частности, речь идет о недопущении провокационных ситуаций, связанных с использованием запрещенной символики тоталитарных режимов.

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