Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция: в мероприятиях 8-9 мая в Украине планируют принять участие около 220 тыс человек

Вторник, 7 мая 2019, 07:20

8 и 9 мая по всей территории государства пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. По предварительной информации, в этих мероприятиях планируют принять участие около 220 000 человек.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции.

Председатель Нацполиции Сергей Князев во время совещания отметил, что массовые мероприятия 8-9 мая пройдут во всех регионах страны. Исходя из этого, он отметил необходимость оперативного взаимодействия между всеми подразделениями ведомства.

"Именно местная община оценивает деятельность полиции. Если работаем на местах эффективно, если нас не критикуют, если нас благодарят, то руководители территориальных подразделений сработали профессионально", - подчеркнул Сергей Князев.

Заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что 8 и 9 мая по всей территории государства пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. По предварительной информации, в этих мероприятиях планируют принять участие около 220 тысяч человек.

Он сообщил, что в связи со значительной численностью участников ситуационные центры на местах, начиная с 7 часов 9 мая и до завершения мероприятий, - переводятся в чрезвычайный режим работы.

Фацевич также отметил необходимость проведения руководителями территориальных подразделений полиции координационных встреч с представителями общественных организаций, отделений политических сил на местах и ​​тому подобное. Предметом обсуждения на этих встречах должно стать предотвращение противоправных действий участников массовых мероприятий. В частности, речь идет о недопущении провокационных ситуаций, связанных с использованием запрещенной символики тоталитарных режимов.

Напоминаем:

  • Начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в организаторы так называемого марша "бессмертного полка" подали заявку на участие около 5 тысяч человек в этой акции в столице.
  • Глава МИД Павел Климкин поддержал предложение писателя Андрея Куркова 9 мая выйти на улицы с портретами погибших за Украину на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Крыму и политзаключенных, которых Россия держит в тюрьмах в качестве альтернативы акции "бессмертный полк".
  • С 2015 года в Украине отмечается день победы над нацизмом 8 мая - в международный День памяти и примирения. Эти акции проходят под лозунгом "Никогда снова".
  • С 2014 года национальным символом памяти украинцев, погибших во Второй мировой войне, является европейский и традиционный украинский знак - красный мак.
  • В прошлом году в акции "бессмертный полк" в Киеве участие приняли около 2 тыс. человек.

Темы: акцииполиция9 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
акции
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: