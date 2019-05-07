Война на востоке: 12 обстрелов в сутки, уничтожено 5 оккупантов

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы мирных населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

Так, 6 мая враг дважды из 120-мм минометов обстрелял село Троицкое Попаснянского района. Обошлось без жертв среди мирного населения.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

четыре раза из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка городского типа Талаковка;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь;

дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Лебединское;

дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Марьинка и Гранитное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны три раза:

дважды из 120-мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - вблизи села Новозвановка;

из 120-мм минометов - около населенного пункта Троицкое.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. В штабе ООС отметили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 6 мая пятеро оккупантов были уничтожены.

По состоянию на 7:00 7 мая враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": дважды из 120-мм минометов - вблизи города Авдеевка, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово и из стрелкового оружия - у села Богдановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как сообщается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.