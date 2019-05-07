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Путинских "Ночных волков" в Праге встретили протестами

Вторник, 7 мая 2019, 09:47

Члены российского байкерского клуба "Ночные волки", которые совершают мотопробег по Европе, прибыли в Прагу, но там их ждали демонстранты.

Об этом сообщает российская служба Radio Praha.

Отмечается, что мотоциклисты отправились на пражское Ольшанское кладбище, чтобы почтить память советских воинов, павших во время Второй мировой войны.

По данным радио, с ними был депутат от партии социал-демократов Ярослав Фолдина и бывший депутат от компартии Марта Семелова.

Сообщается, что у ворот кладбища "Ночных волков" встретили демонстранты, которые держали в руках флаги ЕС, США и НАТО.

"Протестующие развернули над стеной кладбища транспарант с напоминанием о союзе Сталина с Гитлером в начале Второй мировой войны и пакт Молотова-Риббентропа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группы оппонентов отделяла друг от друга полиция.

Сообщается, что мотопробег проходит при поддержке официальной власти РФ, причем сами байкеры известны своими крайне националистическими взглядами. Их мотоциклы "увенчаны" флагами России, СССР, Чехии, а также незаконных военных формирований оккупированного Донбасса.

Вождь "волков" Александр Залдостанов из-за открытой поддержки аннексии Россией Крыма фигурирует в списке санкций США и ЕС.

В издании добавили, что из Чехии байкеры намерены отправиться в Германию, конечным пунктом их следования является Берлин.

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Темы: РосcияЧехиямитинги
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