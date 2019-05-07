Почти полтысячи авто застряли на границе с Польшей

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Вторник, 7 мая 2019, 10:04

Утром во вторник на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых застряли 460 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"Республика Польша: "Устилуг" - 90, "Угринов" - 60, "Рава-Русская" - 90, "Грушев" - 50, "Смильница" - 30, "Шегини" - 90, "Краковец" - 50", - сообщили пограничники.

По данным пограничной службы, очередей нет на границе с Молдовой и Румынией.

На границе со Словацкой Республикой по состоянию на 9 утра в двух пунктах пропуска находились 50 авто, и еще 80 авто - в пяти пунктах пропуска на границе с Венгрией.

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Темы: Польша Пограничная служба


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