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Луценко пожаловался на информационные атаки со стороны команды Зеленского

Вторник, 7 мая 2019, 12:26

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на него осуществляются информационные атаки со стороны команды новоизбранного президента Владимира Зеленского через уголовное производство на Александра Данилюка.

Об этом он рассказал журналистам, передает "Укринформ".

"Я хотел бы обратиться к новоизбранному президенту и его команде о нецелесообразности использования информационных атак на генпрокурора исключительно для того, чтобы защитить лично отдельных членов команды Зеленского", - сказал Луценко.

"В данном случае я говорю о советнике Зеленского Александре Данилюке, уголовное производство в отношении которого связано с нечестным заполнением декларации", - добавил он.

Глава ГПУ отметил, что зарегистрировал и направил в НАБУ и САП материалы, и сразу после этого Данилюк от имени команды Зеленского начал заявлять о необходимости немедленной отставки генпрокурора.

"Для меня это не ново, очень много обиженных на мою принципиальность прибегали к таким ходам", - заявил Луценко.

Он подчеркнул, что не считает, что работает плохо, но оценивать его работу должен парламент.

Также руководитель Генпрокуратуры отметил, что "никаких консультаций или переговоров" с командой новоизбранного президента Зеленского не ведет, потому что не видит это целесообразным.

"Я действительно готов к сотрудничеству с новоизбранным президентом и готов в любой момент общаться с ним на те темы, которые его интересуют", - сказал Луценко.

Напомним:

  • Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
  • Также Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
  • В команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.

Темы: ЛуценкоГенпрокуратураЗеленский
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