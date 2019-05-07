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Луценко дал совет Зеленскому относительно вопроса с роспуском Рады

Вторник, 7 мая 2019, 13:34

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что считает нецелесообразным роспуск парламента, в частности, из-за юридических коллизий, и рекомендовал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому уважать демократию и Конституцию.

Об этом он рассказал журналистам, передает "Укринформ".

"Относительно роспуска парламента... в юридическом сообществе есть две точки зрения на эту проблему - закон прописан достаточно нечетко. Он говорит о дате, связанной с приобретением статуса новоизбранного парламента. Некоторые считают это со дня официального объявления результатов выборов, некоторые со дня присяги новоизбранным депутатам. Поэтому есть расхождения в дате от которой отсчитывается полугодовой иммунитет от роспуска парламента", - сказал генпрокурор.

По его словам, об этом должны дебатировать или в команде администрации новоизбранного президента, или в Верховной Раде, или в судах.

"Я лично рекомендовал бы почитать демократию и Конституцию. Она предусматривает распределение ветвей власти и определенную преемственность. Революционные потрясения нужны тогда, когда в стране есть диктатура", - сказал Луценко.

Он отметил, что считает нецелесообразным, когда выборы президента рассматриваются как первый шаг к "очередному избранию нового парламента" и добавил, что избрание президента Украины отныне не означает гарантированного 5-летнего курса, единолично определенного этим человеком.

"В отличие от избрания, например, Кучмы и Януковича. Теперь именно баланс власти президента и парламента определяет развитие страны. Таким путем идут все демократические страны мира. И нам не стоит изобретать велосипед, если даже кому-то на нем удобно ездить на работу", - сказал Луценко.

Напоминаем:

  • Новоизбранный президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента в субботу предложил дату инаугурации 19 мая.
  • При этом Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.
  • По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до окончания срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.
  • Ранее Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.

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Темы: ЛуценкоГенпрокуратураЗеленскийВерховная Рада
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