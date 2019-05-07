В Госкино рассказали об условиях будущего сотрудничества со "Студия Квартал 95"
Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что для возможного будущего сотрудничества ведомства с компанией "Студия Квартал 95" должны быть устранены любые конфликты интересов в связи с избранием художественного руководителя студии Владимира Зеленского президентом Украины.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что необходимо какие-то шаги предпринять в соответствии с действующим законодательством новоизбранному президенту относительно собственного бизнеса", - сказал Ильенко, отвечая на вопрос о будущем сотрудничестве "Студии Квартал 95" с государством при производстве фильмов.
Глава Госкино отметил, что у ведомства пока нет действующих контрактов на финансирование проектов "Квартала".
"Я не знаю, будут ли они что-то подавать на новый конкурсный отбор. Пока никто ничего еще не подавал, поживем, увидим. Но, в любом случае, должны быть устранены любые конфликты интересов в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.
По его словам, в обществе вопросы бизнеса президента всегда были актуальными, в том числе относительно действующего главы государства.
"Вопрос выходит за рамки исключительно того, будет ли "95-й квартал" подаваться куда-то или не будет", - сказал Ильенко.
Напомним:
- Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявлял, что у него не будет никаких бизнес-интересов на посту главы государства и пообещал выйти из бизнеса.
- Сообщалось, что после выборов президента шоумен Владимир Зеленский оставит проекты студии "Квартал 95", в которых много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.