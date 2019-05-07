В Госкино рассказали об условиях будущего сотрудничества со "Студия Квартал 95"

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что для возможного будущего сотрудничества ведомства с компанией "Студия Квартал 95" должны быть устранены любые конфликты интересов в связи с избранием художественного руководителя студии Владимира Зеленского президентом Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что необходимо какие-то шаги предпринять в соответствии с действующим законодательством новоизбранному президенту относительно собственного бизнеса", - сказал Ильенко, отвечая на вопрос о будущем сотрудничестве "Студии Квартал 95" с государством при производстве фильмов.

Глава Госкино отметил, что у ведомства пока нет действующих контрактов на финансирование проектов "Квартала".

"Я не знаю, будут ли они что-то подавать на новый конкурсный отбор. Пока никто ничего еще не подавал, поживем, увидим. Но, в любом случае, должны быть устранены любые конфликты интересов в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

По его словам, в обществе вопросы бизнеса президента всегда были актуальными, в том числе относительно действующего главы государства.

"Вопрос выходит за рамки исключительно того, будет ли "95-й квартал" подаваться куда-то или не будет", - сказал Ильенко.

Напомним: