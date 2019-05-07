В РФ детсадовцев вывели на парад "дошкольных войск"

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Вторник, 7 мая 2019, 14:30

В российском Пятигорске воспитанники детских садов города в военной форме приняли участие в параде "дошкольных войск".

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что в шествии участвовало более 500 детей, которые маршировали в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер по площади у вечного огня.

 
 

"Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество. Это не просто веселая игра", — заявила  начальница местного управления образования Наталья Васютина.

 

Сообщается, что детский хор исполнил "Катюшу", а на параде "дошкольные войск" присутствовали также ветераны, члены движения "Юнармия" и представители общественных организаций,власти, а также педагоги и родители детей.

Украинская правда

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Темы: Росcия дети армия


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