В РФ детсадовцев вывели на парад "дошкольных войск"

В российском Пятигорске воспитанники детских садов города в военной форме приняли участие в параде "дошкольных войск".

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что в шествии участвовало более 500 детей, которые маршировали в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер по площади у вечного огня.

"Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество. Это не просто веселая игра", — заявила начальница местного управления образования Наталья Васютина.

Сообщается, что детский хор исполнил "Катюшу", а на параде "дошкольные войск" присутствовали также ветераны, члены движения "Юнармия" и представители общественных организаций,власти, а также педагоги и родители детей.