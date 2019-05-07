Студент КПИ почти на миллион профинансировал одного из кандидатов в президенты – ЧЕСНО

Студент-сварщик из Киевского политехнического университета Никита Муковоз перечислил 894 тысячи гривен в избирательный фонд кандидата в президенты Александра Соловьева, партия которого фигурировала в деле покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что парень перевел в избирательный фонд председателя партии "Умная сила" Александра Соловьева 894000 гривен.

"В открытых источниках нам не удалось найти ни одной другого человека с такими же фамилией, именем и отчеством, поэтому есть все основания полагать, что на кампанию Соловьева предоставил средства именно этот студент", - рассказали активисты.

Сообщается, что Муковоз на телефонные звонки и SMS не отвечал, а после вопросов в Telegram, финансировалли он предвыборную кампанию Соловьева и как в студенческие годы заработал столько денег, вообще исчез с мессенджера.



фото ЧЕСНО

По данным организации, 894 тысячи гривен от студента - это 8% вкладов физлиц в избирательный фонд кандидата Соловьева. Официально во время предвыборной кампании этот политик потратил 8,5 миллиона гривен на агитацию и еще 2,5 миллиона в залог за регистрацию.

Отмечается, что кроме студента, избирательную кампанию Соловьева финансировали еще люди из Луганска и Киева.

Сообщается, что больше всего средств на избирательный счет Соловьева (2,16 миллиона гривен) перечислили супруги - Ольга и Сергей Гнутовы. В 2017 году Гнутова работала главным специалистом отдела по вопросам банкротства Управления юстиции в Луганской области.

Вместе с мужем за 2017 год она задекларировала менее 40 тысяч гривен дохода. В прошлом году Сергей Гнутов продал свой автомобиль прокурору ГПУ Юлии Паршутиной.

"Об остальных донорах вообще сложно что-то сказать. Они не ведут предпринимательской деятельности, поэтому мало понятно, где они взяли деньги на финансирование избирательной кампании Соловьева", - утверждают журналисты "ЧЕСНО".

По словам распорядителя избирательного фонда Соловьева Александра Савченко, люди, которые поддерживают деятельность партии, перечисляли собственные средства.

При этом он добавил, что юрист партии помогал перечислять средства "технически".

Сообщается, что за деньги, поступившие в избирательный фонд Соловьева от физлиц, печатали агитационные листовки, размещали внешнюю рекламу и видеоролики в местных СМИ.

Несмотря на солидный размер избирательного фонда, за Соловьева проголосовали лишь 5340 человек.

В организации добавили, что в центральных медиа о нем впервые заговорили в июне 2018 года, когда звучали обвинения в том, что партию "Умная сила", которую возглавляет Соловьев, финансируют из России. В самой партии это отрицали.

В сентябре 2018 года Соловьев с соратниками ездил на временно оккупированные территории Донбасса подписывать "Народную декларацию о мире".

В общественном движении утверждают, что есть основания считать, что Соловьев был техническим кандидатом в пользу Юлии Тимошенко.