Суд отменил 60-миллионные требования фискалов к МАУ Коломойского

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Вторник, 7 мая 2019, 15:59

Шестой апелляционный административный суд отменил требование Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы по уплате авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" 59,96 млн грн налогов и сборов.

Как сообщает Finbalance, по постановлению Шестого апелляционного админсуда Офис крупных плательщиков налогов подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева от 05.02.2019, который удовлетворил иск МАУ и отменил налоговое уведомление-решение Офиса от 06.09.2018 о сумме денежного обязательства по налогам и сборам в 59,96 млн грн (по налоговым обязательствам – 56,3 млн грн, по штрафным санкциям – 3,6 млн грн).

В ходе налоговой проверки установлено, что на основании соглашения оперативного лизинга МАУ в 2013-2015 гг оплатила для компании-нерезидента (Fintas Aviation Leasing UK One Limited) за аренду двух самолетов 431,6 млн грн.

Дополняется...

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Темы: Коломойский авиа суд


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