Граната взорвалась в Марганце – есть погибший и раненые

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в городе Марганец, в результате которого погиб человек

Также в результате взрыва были ранены три человека, среди которых – сотрудник группы реагирования патрульной полиции, сообщает полиция Днепропетровской области.

Взрыв произошел 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова в г.. Марганец.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.