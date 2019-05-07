Граната взорвалась в Марганце – есть погибший и раненые

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Вторник, 7 мая 2019, 17:14
dp.npu.gov.ua

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в городе Марганец, в результате которого погиб человек

Также в результате взрыва были ранены три человека, среди которых – сотрудник группы реагирования патрульной полиции, сообщает полиция Днепропетровской области.

 

Взрыв произошел 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова в г.. Марганец.

 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Темы: взрыв Днепропетровская область


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