Граната взорвалась в Марганце – есть погибший и раненые
Вторник, 7 мая 2019, 17:14
Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в городе Марганец, в результате которого погиб человек
Также в результате взрыва были ранены три человека, среди которых – сотрудник группы реагирования патрульной полиции, сообщает полиция Днепропетровской области.
Взрыв произошел 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова в г.. Марганец.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.