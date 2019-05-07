Турция отказалась применять ограничительные меры к металлопродукции из Украины

Министерство торговли Турции завершило защитное расследование в отношении украинской металлопродукции без применения ограничительных мер.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Министерство экономического развития и торговли Украины.

"Совет по вопросам оценки защитных мер в отношении импорта единогласно принял решение завершить расследование без применения мер в связи с отсутствием роста импорта в абсолютных показателях и относительно внутреннего производства, а также в связи с отсутствием причинения или угрозы причинения серьезного вреда местным производителям в результате роста импорта", - отметили в МЭРТ.

Документ вступает в силу с момента обнародования сообщения о нем, то есть 7 мая.

Турция начала защитное расследование в отношении ряда товаров металлургической отрасли 26 апреля 2018, а с 17 октября прошлого года сроком на 200 дней ввела промежуточные защитные меры в виде тарифной квоты. В случае превышения квоты пошлина установлена ​​на уровне 25%.

Украина по итогам 2018 годп экспортировала в Турцию металлопродукции на $59 млн. В 2017 году, до начала расследования, экспорт указанной продукции составил $270 млн.