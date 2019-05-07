Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция отказалась применять ограничительные меры к металлопродукции из Украины

Вторник, 7 мая 2019, 19:00

Министерство торговли Турции завершило защитное расследование в отношении украинской металлопродукции без применения ограничительных мер.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Министерство экономического развития и торговли Украины.

"Совет по вопросам оценки защитных мер в отношении импорта единогласно принял решение завершить расследование без применения мер в связи с отсутствием роста импорта в абсолютных показателях и относительно внутреннего производства, а также в связи с отсутствием причинения или угрозы причинения серьезного вреда местным производителям в результате роста импорта", - отметили в МЭРТ.

Документ вступает в силу с момента обнародования сообщения о нем, то есть 7 мая.

Турция начала защитное расследование в отношении ряда товаров металлургической отрасли 26 апреля 2018, а с 17 октября прошлого года сроком на 200 дней ввела промежуточные защитные меры в виде тарифной квоты. В случае превышения квоты пошлина установлена ​​на уровне 25%.

Украина по итогам 2018 годп экспортировала в Турцию металлопродукции на $59 млн. В 2017 году, до начала расследования, экспорт указанной продукции составил $270 млн.

Темы: ТурцияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Турция
Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию, также обсудили "зерновую сделку"
В окрестностях Стамбула закрыли пляж из-за 28 неразорвавшихся снарядов
В Украине создадут центр по ремонту турецких беспилотников Bayraktar
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: