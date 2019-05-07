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Порошенко уволил командующего Нацгвардии

Вторник, 7 мая 2019, 20:33
Порошенко уволил командующего Нацгвардии

Президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова.

Об этом говорится в указе от 7 мая 2019 года, опубликованном на сайте президента.

Другим своим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардии Николая Балана.

Командующий НГУ назначается и освобождается на должность президентом по представлению министра внутренних дел.

Напомним:

  • Порошенко назначил Аллерова командующим Нацгвардии 30 декабря 2015.

Украинская правда
Темы: НацгвардияПорошенко
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