Порошенко нашел новую должность экс-главе Нацсовета по теле- и радиовещанию
Вторник, 7 мая 2019, 21:49
Президент Петр Порошенко назначил Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Соответствующий указ президента Украины от 7 мая обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Артеменко Юрий Анатольевич на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - говорится в документе.
Напомним:
- 4 мая Порошенко уволил Артеменко с должности главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.