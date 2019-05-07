Порошенко нашел новую должность экс-главе Нацсовета по теле- и радиовещанию

Президент Петр Порошенко назначил Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Соответствующий указ президента Украины от 7 мая обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Артеменко Юрий Анатольевич на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - говорится в документе.

Напомним: