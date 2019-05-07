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Порошенко нашел новую должность экс-главе Нацсовета по теле- и радиовещанию

Вторник, 7 мая 2019, 21:49

Президент Петр Порошенко назначил Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Соответствующий указ президента Украины от 7 мая обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Артеменко Юрий Анатольевич на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - говорится в документе.

Напомним:

  • 4 мая Порошенко уволил Артеменко с должности главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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