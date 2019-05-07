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Коломойский: Ни у кого нет компромата на Зеленского

Вторник, 7 мая 2019, 22:21

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что на новоизбранного президента Владимира Зеленского не может быть компромата.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info", обнародованном 7 мая.

Коломойский сказал, что у него нет компрометирующих записей с Зеленским.

"У него (Зеленского - ред.) нет компромата никакого. Он из другой оперы. На него не может быть компромата. Я уверен, что ни у кого нет на него компромата", - сказал он.

В то же время, на вопрос, есть ли какие-то интересные записи с Зеленским, Коломойский ответил "может быть, надо у Левочкина спросить".

Напомним:

  • 3 мая в официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" были опубликованы официальные результаты выборов президента Украины.
  • В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что до инаугурации не будуть называть фамилии людей, которых он будет назначать на ключевые должности.
  • 30 апреля Центризбирком объявил, что во втором туре выборов президента шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента Украины.
  • Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дата инаугурации новоизбранного президента назначат с 14 мая, то есть с началом пленарной неделе ВР.

Темы: ЗеленскийКоломойский
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