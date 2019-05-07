Коломойский: Ни у кого нет компромата на Зеленского

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что на новоизбранного президента Владимира Зеленского не может быть компромата.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info", обнародованном 7 мая.

Коломойский сказал, что у него нет компрометирующих записей с Зеленским.

"У него (Зеленского - ред.) нет компромата никакого. Он из другой оперы. На него не может быть компромата. Я уверен, что ни у кого нет на него компромата", - сказал он.

В то же время, на вопрос, есть ли какие-то интересные записи с Зеленским, Коломойский ответил "может быть, надо у Левочкина спросить".

Напомним: