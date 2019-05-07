Коломойский назвал единственного министра, который должен остаться

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Вторник, 7 мая 2019, 23:27

Олигарх Игорь Коломойский считает министра внутренних дел Арсена Авакова лучшим министром за последние пять лет.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info", обнародованном 7 мая.

"Я считаю, что это самый успешный профессиональный министр за все последние 5 лет. И наименее скандальный, практически не скандальный. И сделавший реформу, кое-как работающую", - сказал он.

Коломойский также считает, что Аваков единственный достойный министр в нынешнем Кабмине и он должен остаться на своей должности в новом правительстве.

"Он какой-то стабилизирующий фактор. Все что не происходило в стране, он как фундамент какой-то, у меня такое ощущение", - сказал Коломойский, добавив, что Аваков является "фактором стабильности в стране".

"И Турчинов такой же", - добавил он.

Напомним:

  • Украинский олигарх Игорь Коломойский готовится вернуться в Украину из Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.
  • Коломойский считает, что на новоизбранного президента Владимира Зеленского не может быть компромата.
  • 30 апреля Центризбирком объявил, что во втором туре выборов президента шоумен Владимир Зеленский набрал73,22% голосов избирателей и был избран на пост президента Украины.
  • Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дата инаугурации новоизбранного президента назначат с 14 мая, то есть с началом пленарной неделе ВР.

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Темы: Кабинет министров Аваков Коломойский


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