Коломойский назвал единственного министра, который должен остаться
Олигарх Игорь Коломойский считает министра внутренних дел Арсена Авакова лучшим министром за последние пять лет.
Об этом он сказал в интервью "Bihus.info", обнародованном 7 мая.
"Я считаю, что это самый успешный профессиональный министр за все последние 5 лет. И наименее скандальный, практически не скандальный. И сделавший реформу, кое-как работающую", - сказал он.
Коломойский также считает, что Аваков единственный достойный министр в нынешнем Кабмине и он должен остаться на своей должности в новом правительстве.
"Он какой-то стабилизирующий фактор. Все что не происходило в стране, он как фундамент какой-то, у меня такое ощущение", - сказал Коломойский, добавив, что Аваков является "фактором стабильности в стране".
"И Турчинов такой же", - добавил он.
Напомним:
- Украинский олигарх Игорь Коломойский готовится вернуться в Украину из Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.
- Коломойский считает, что на новоизбранного президента Владимира Зеленского не может быть компромата.
- 30 апреля Центризбирком объявил, что во втором туре выборов президента шоумен Владимир Зеленский набрал73,22% голосов избирателей и был избран на пост президента Украины.
- Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дата инаугурации новоизбранного президента назначат с 14 мая, то есть с началом пленарной неделе ВР.