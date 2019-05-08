Замена посла США в Украине: демократы в Конгрессе считают решение политически мотивированным

Лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер и председатель Комитета по международным делам Элиот Энгель обратились к администрации Трампа с требованием отменить решение о досрочном отъезде из Киева посла Мари Йованович.

Об этом говорится в заявлении конгрессменов, опубликованном 7 мая.

"Посол Йованович - преданный государственный служащий и дипломат высокого уровня, который представлял Соединенные Штаты как при республиканских, так и при демократических администрациях. Решение отозвать ее - удар по политическим позициям.

Понятно, что это решение было политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным актерам в лоббировании за увольнение посла", - отметили конгрессмены.

"Отъезд посла Йованович лишь за несколько месяцев до окончания его пребывания в Украине вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию", - говорится в заявлении.

Напомним: