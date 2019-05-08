Замена посла США в Украине: демократы в Конгрессе считают решение политически мотивированным

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Среда, 8 мая 2019, 01:09

Лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер и председатель Комитета по международным делам Элиот Энгель обратились к администрации Трампа с требованием отменить решение о досрочном отъезде из Киева посла Мари Йованович.

Об этом говорится в заявлении конгрессменов, опубликованном 7 мая.

"Посол Йованович - преданный государственный служащий и дипломат высокого уровня, который представлял Соединенные Штаты как при республиканских, так и при демократических администрациях. Решение отозвать ее - удар по политическим позициям.

Понятно, что это решение было политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным актерам в лоббировании за увольнение посла", - отметили конгрессмены.

"Отъезд посла Йованович лишь за несколько месяцев до окончания его пребывания в Украине вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию", - говорится в заявлении.

Напомним:

  • Ранее СМИ сообщили, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в нашей стране.
  • Государственный департамент подтвердил, что посол США Мари Йованович завершает работу в Украине, и дата ее отъезда согласовывается с передачей президентской власти в Украине.

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Темы: США Украина дипломатические отношения


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