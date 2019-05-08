Помпео с неожиданным визитом прибыл в Ирак

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Среда, 8 мая 2019, 01:48

Госсекретарь США Майк Помпео, на этой неделе отправился в европейское турне, неожиданно посетил Багдад и встретился с иракским премьер-министром Адилем Абдулом Махди.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что накануне дипломат заявил, что США обеспокоены относительно суверенитета Ирака из-за усиления иранской деятельности.

"Я хотел поехать в Багдад, чтобы поговорить с руководством страны, чтобы заверить их, что мы готовы и дальше делать все для того, чтобы Ирак был суверенным, независимым государством", - сказал Помпео.

Напомним:

  • Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направляет авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в регион Центрального командования ВС США.
  • Советник Трампа подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", но готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск сил Ирана.

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Темы: США Ирак


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