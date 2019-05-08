Помпео с неожиданным визитом прибыл в Ирак

Госсекретарь США Майк Помпео, на этой неделе отправился в европейское турне, неожиданно посетил Багдад и встретился с иракским премьер-министром Адилем Абдулом Махди.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что накануне дипломат заявил, что США обеспокоены относительно суверенитета Ирака из-за усиления иранской деятельности.

"Я хотел поехать в Багдад, чтобы поговорить с руководством страны, чтобы заверить их, что мы готовы и дальше делать все для того, чтобы Ирак был суверенным, независимым государством", - сказал Помпео.

Напомним: