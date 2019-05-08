Венесуэла: США отменили санкции против генерала, перешедшего на сторону Гуайдо
Соединенные Штаты Америки отменили санкции в отношении генерала Мануэля Кристофера Фигера, бывшего главы Боливарианской службы нацразведки, который на прошлой неделе отказался поддерживать режим Мадуро и перешел на сторону венесуэльской оппозиции.
Об этом во вторник сообщил вице-президент Майк Пенс, передает "Голос Америки".
Во время выступления в Госдепе, Пенс выразил надежду на то, что отмена санкций "побудит других сторонников Мадуро" последовать примеру генерала Кристофера Фигеры и других военных.
"Голос Америки" напоминает, что 30 апреля, после попытки восстания, организованного венесуэльской оппозицией, Мадуро отстранил Фигеру от руководства службой нацразведки.
Мадуро не объяснил причину отставки Фигеры. По данным Wall Street Journal, экс-руководитель венесуэльской разведки отказался поддерживать режим и перешел на сторону оппозиции.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
- Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.