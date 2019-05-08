Венесуэла: США отменили санкции против генерала, перешедшего на сторону Гуайдо

Соединенные Штаты Америки отменили санкции в отношении генерала Мануэля Кристофера Фигера, бывшего главы Боливарианской службы нацразведки, который на прошлой неделе отказался поддерживать режим Мадуро и перешел на сторону венесуэльской оппозиции.

Об этом во вторник сообщил вице-президент Майк Пенс, передает "Голос Америки".

Во время выступления в Госдепе, Пенс выразил надежду на то, что отмена санкций "побудит других сторонников Мадуро" последовать примеру генерала Кристофера Фигеры и других военных.

"Голос Америки" напоминает, что 30 апреля, после попытки восстания, организованного венесуэльской оппозицией, Мадуро отстранил Фигеру от руководства службой нацразведки.

Мадуро не объяснил причину отставки Фигеры. По данным Wall Street Journal, экс-руководитель венесуэльской разведки отказался поддерживать режим и перешел на сторону оппозиции.

Напомним: