Байден лидирует в рейтинге демократов-кандидатов в президенты - опрос
950 просмотров
Среда, 8 мая 2019, 05:15
Бывший вице-президент США Джо Байден на 32 пункта опережает ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные опроса The Hill, передает "Голос Америки".
Отмечается, что Байден имеет поддержку 46% опрошенных, сенатор-демократ Берни Сандерс - 14%. Далее в рейтинге - Пит Бутиджидж с 8% и Элизабет Уоррен с 7%.
Напомним:
- По данным опроса Hill-HarrisX, проведенного впервые после выдвижения Байденом своей кандидатуры среди 1000 зарегистрированных избирателей, бывший вице-президент США опережает США Дональда Трампа на шесть процентных пунктов.
- 43% опрошенных заявили, что выберут президентом Байдена, а 37% - Трампа.
- Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.
- Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua