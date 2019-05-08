Байден лидирует в рейтинге демократов-кандидатов в президенты - опрос

Бывший вице-президент США Джо Байден на 32 пункта опережает ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса The Hill, передает "Голос Америки".

Отмечается, что Байден имеет поддержку 46% опрошенных, сенатор-демократ Берни Сандерс - 14%. Далее в рейтинге - Пит Бутиджидж с 8% и Элизабет Уоррен с 7%.

Напомним: