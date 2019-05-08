Байден лидирует в рейтинге демократов-кандидатов в президенты - опрос

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Среда, 8 мая 2019, 05:15

Бывший вице-президент США Джо Байден на 32 пункта опережает ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса The Hill, передает "Голос Америки".

Отмечается, что Байден имеет поддержку 46% опрошенных, сенатор-демократ Берни Сандерс - 14%. Далее в рейтинге - Пит Бутиджидж с 8% и Элизабет Уоррен с 7%.

Напомним:

  • По данным опроса Hill-HarrisX, проведенного впервые после выдвижения Байденом своей кандидатуры среди 1000 зарегистрированных избирателей, бывший вице-президент США опережает США Дональда Трампа на шесть процентных пунктов.
  • 43% опрошенных заявили, что выберут президентом Байдена, а 37% - Трампа.
  • Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.
  • Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.

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Темы: США


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